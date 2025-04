Bayern Monaco-Inter diventa a tutti gli effetti una partita da incorniciare. Grande prestazione dei nerazzurri che, pur con le tante assenze, hanno tenuto testa alla squadra di Kompany. Ecco come ha commentato la vittoria il Capitano Lautaro Martinez: "L'azione di Thuram per il mio gol? Grandissima giocata. Abbiamo fatto una grandissima azione, prima pensavo di tirare di sinistro ma ho visto tantissima gente e ho deciso di cambiare piede e traiettoria. 7 gol in CL? Conta tantissimo per me fare la differenza. Ogni giocatore si prepara per giocare queste partite".