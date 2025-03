Finale di partita rovente a San Siro, con l'Inter che strappa i tre punti all'Udinese. I friulani, che avevano accorciato le distanze nel secondo tempo, si sono resi pericolosi fino alla fine. Ecco come ha commentato il match Yann Sommer: "È stato un secondo tempo difficile, nel primo tempo abbiamo avuto il controllo. Eravamo due a zero per noi, poi l'avversario ha pressato di più ed è stato difficile. Abbiamo vinto questa partita importantissima".