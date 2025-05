"Chi mi ha colpito di più in questa stagione? Devo proprio dire l'allenatore. Lo vedi che in questa squadra Simone Inzaghi ha messo in piedi un sistema che funziona e che porta benefici a tutti. Penso che si basa tutto sulla squadra in questa finale e questa cosa mi piace. Bisogna fare i complimenti a Simone Inzaghi e a Luis Enrique. Come ci si prepara da giocatori? Bisogna avere fiducia nelle proprie capacità. Sarà una nuova sfida questa tra il Psg e l'Inter. I giocatori dovranno dare la vita per tutto questo. Mi piace Marcus, mi piace questa squadra e quello che rappresenta. Le due gare sono state magnifico. Credo che vivremo una bella finale", ha concluso Henry in esclusiva a Inter TV.