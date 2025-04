L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare il Parma in trasferta. Ecco come ha analizzato il match Kristjan Asllani ai microfoni di Inter TV. Focus sui tre punti da conquistare in questo lungo aprile, ricco di impegni. "Il Parma deve salvarsi? Le difficoltà per chi si deve salvare sono tante, so che ogni punto fa la differenza. Noi vogliamo vincere lo scudetto e quindi veniamo qui per prenderci i tre punti", ha dichiarato il centrocampista.