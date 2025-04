La tanto attesa sfida di ritorno con il Bayern Monaco è arrivata. La sfida alla quale l'Inter si è preparata con una concentrazione altissima. La posta in palio è alta e i ragazzi di Simone Inzaghi lo sanno. Ecco come ha analizzato il match Benjamin Pavard: "Bisognerà fare la partita fatta all'andata. Essere solidi difensivamente e giocare bene il pallone. La mia esperienza è importante? Non si tratta non di me ma del collettivo. Siamo una squadra e dobbiamo giocare da squadra".