L'Inter ospita il Cagliari a San Siro. Una parentesi, quella di campionato, tra le due sfide di Champions League che abitano inevitabilmente i retropensieri di tutti. Come si fa a non pensarci? Ma i nerazzurri sanno che ogni partita è cruciale in questa stagione, soprattutto in questo momento. Ecco come ha analizzato il match Zalewski: "Sappiamo che hanno la fase difensiva come loro punto forte. Noi comunque siamo qui per portare a casa i tre punti. Non possiamo permetterci ulteriori sbagli".