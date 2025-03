Testa solo al Feyenoord. Simone Inzaghi ha risposto con questo slogan a chi gli chiedeva - in conferenza stampa - se le scelte di formazione avrebbero tenuto conto anche dell'impegno contro l'Atalanta di domenica sera. Ecco come ha analizzato la difficoltà della gara Mehdi Taremi: "Sarà una bella partita da vedere. Ci siamo preparati benissimo a questa gara. Vedremo come andrà".