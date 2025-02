L'Inter riaffronta la Fiorentina a San Siro nel posticipo di campionato e lo fa con un animo arrabbiato. Dopo la brutta sconfitta di giovedì i ragazzi di Inzaghi sono chiamati ad una reazione importante di gruppo. Il Napoli ha rallentato, l'Inter non può sbagliare. Queste le parole di Carlos Augusto ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio: "Dopo una partita in cui non eravamo noi, abbiamo un'altra opportunità di dimostrare la forza della nostra squadra. Siamo carichi e pronti a fare una grande partita e regalare la vittoria ai tifosi".

"Abbiamo passato i giorni a guardare i nostri errori. Siamo concentrati su noi stessi, credo che faremo una grande gara. Fiorentina più aggressiva? Non lo so. Siamo concentrati su di noi, sono gol che solitamente non prendiamo. E' stata una partita diversa, non eravamo noi. Siamo concentrati sul fare una bella partita", ha concluso Carlos Augusto ai microfoni di Inter TV.