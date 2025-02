L'Inter di Inzaghi vince con una formazione rimaneggiata ed elimina la Lazio a San Siro. I nerazzurri volano in semifinale e sarà di nuovo derby. Ancora una volta. Ecco come ha commentato il passaggio del turno in Coppa Italia Yann Bisseck:"Per noi è una grande vittoria perché vogliamo vincere tutte le competizioni che giochiamo. Abbiamo fatto una bella gara. Difensivamente siamo stati molto forti. Sono felice. In ogni partita dobbiamo essere concentrati per 95 minuti. Oggi abbiamo fatto le cose per bene ed è una vittoria molto bella per noi".