L'Inter ospita il Monaco a San Siro in una serata di Champions League molto importante. Vincere o pareggiare significherebbe andare a qualificarsi tra le prime otto squadre, senza l'incombenza di due partite in più. Febbraio si prospetta già come un mese impegnativo, con sfide delicate. Ecco come ha analizzato il match Asllani: "Questa è una partita fondamentale, sappiamo che manca un punto ma si va in campo per vincere. Importante sarà l'approccio alla gara. Abbiamo preparato bene la partita".