L'Inter conquista tre punti a San Siro dopo una gara di sofferenza. Della rimonta ha parlato ai microfoni di Inter TV Yann Bisseck : "Ogni squadra che gioca contro di noi dà il massimo. Nel primo tempo non siamo stati concentrati come sempre, ma sapevamo di dover vincere. Il mister era molto calmo nello spogliatoio. Penso che lui sappia che siamo forti e che giocando più concentrati avremmo giocato meglio".

"Se preferisco giocare a destra o a sinistra? Per me non fa differenza. Io voglio solo giocare e aiutare la squadra. Destra o sinistra non importa. Forza mentale? Sappiamo che non tutte le stagioni possono essere come l'anno scorso. Le difficoltà ci sono sempre. Siamo molto forti anche di testa. Dobbiamo continuare così", ha concluso Bisseck.