L'Inter cancella la brutta prestazione di giovedì con una vittoria contro la Fiorentina. Queste le parole di un raggiante Carlos Augusto al fischio finale: "Dopo una sconfitta così, dove non eravamo noi, è sempre bello fare bene e vincere. Eravamo carichi, abbiamo fatto tanti tiri in porta, è bello che l'Inter vinca. Sono contento anche per Marko che abbia segnato. In questi giorni abbiamo visto quello che non avevamo fatto a Firenze. Oggi volevamo dimostrare la forza del gruppo. Credo che abbiamo fatto bene. La vittoria è per i tifosi, per noi stessi e per la fiducia".

"Partita nervosa? Per colpa della prima partita. Loro hanno giocato bene anche oggi come a Firenze. Abbiamo avuto più pazienza e creato più occasioni. Sono soddisfatto. Ringrazio tutti per la fiducia. Contento per Marko. Quelli che non giocano tanto, lavorano tanto in settimana per la squadra. Sono contento per lui. Sarà un anno lungo. Le settimane così sono importanti per staccare un po' la testa. Tra due giorni avremo la testa sulla Juve. Classifica? Non mi piace guardarla. Siamo l'Inter e speriamo di vincere alla fine", ha concluso Carlos Augusto a ITV.