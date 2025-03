L'Inter sbriga la pratica Feyenoord con la giusta attenzione e si aggiudica un biglietto per i quarti di finale di Champions League davanti al pubblico di San Siro. Denzel Dumfries ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Importantissimo per noi andare ai quarti. Abbiamo giocato bene e con coraggio. Sono contento per la squadra. Capitano? Bella la prima volta come Capitano. Sono contento e andiamo avanti, adesso".