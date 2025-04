L'Inter affronta la Roma tra le mura amiche di San Siro. Inzaghi dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre all’infortunato Thuram. Sfida delicata dopo le due sconfitte (in campionato e in Coppa Italia), che chiama i nerazzurri ad una reazione. Ecco come ha analizzato il match Hakan Calhanoglu : "La Roma ha una squadra pericolosa, con un allenatore che ha esperienza e la sa gestire. Dopo le sconfitte abbiamo sempre reagito bene, abbiamo la mentalità giusta, ci aiutiamo tra di noi".

"Dobbiamo riuscire, abbiamo bisogno dei tifosi e dobbiamo farlo con pazienza perché sarà una partita lunga. Dobbiamo fare il nostro. Loro giocano in verticale e quando perdono la palla sono tutti là dietro e chiudono tutti la porta. Difficile, ma abbiamo qualche idea su come fare male. Ci dobbiamo provare. Serviranno sia lucidità che aggressività, giocare veloce, non perdere tanto tempo. Stiamo giocando per qualcosa di importante", ha sottolineato Hakan a Inter TV.