L'Inter vista stasera in campo contro la Fiorentina è un'Inter di nuovo viva. Capace di ragionare e di creare occasioni senza scoprirsi troppo. Ecco come ha commentato la vittoria Benjamin Pavard: "Era importante vincere. Sono molto contento della prestazione stasera e della vittoria. Il Napoli aveva pareggiato ed era importante vincere. Dovevamo rispondere dopo la partita di giovedì".

"Per un difensore è sempre meglio quando non si prende gol ma quello che conta è la vittoria. Abbiamo fatto un bel match. Dovevamo rimetterci in carreggiata. Sono molto fiero della squadra. Dobbiamo vincere tutte le partite", ha concluso il difensore francese ai microfoni di Inter TV.