È arrivato il momento tanto atteso di Juventus-Inter. Si tratta di una trasferta delicata per i nerazzurri. Il Napoli ha pareggiato e rallentato e gli uomini di Inzaghi si trovano di fronte ad una ghiotta occasione per lanciare il giusto messaggio in campionato. Ecco come il Capitano, Lautaro Martinez, ha analizzato la sfida ai microfoni di Inter TV: "La motivazione è quella di continuare a guadagnare punti e di continuare a portare l'Inter in alto. Sarà una bella partita, di alto livello. Dovremo essere pronti a giocarla nello spogliatoio e in campo contro una squadra difficile come la Juve".