L'Inter vince contro l'Urawa, dopo essere passata in svantaggio e aver rimontato il risultato. Ecco come Lautaro Martinez, protagonista della gara con un gol in rovesciata incredibile, ha commentato la prestazione dei nerazzurri: "Sicuramente è stata una gara complicata, una gara difficile. Sapevamo fin dall'inizio che tutte le squadre ti mettono in difficoltà perché hanno grandissimo cuore, grandissima organizzazione difensiva. Era importante vincere. Non importava come. Sicuramente ci dispiace perché ancora una volta li abbiamo rincorsi, con un tiro in porta ci hanno fatto gol. Dobbiamo sistemare questi dettagli così sfruttiamo meglio le nostre qualità. Dobbiamo avere cuore, queste squadre hanno tantissimo cuore e se facciamo questo abbiamo le possibilità di arrivare fino alla fine".