L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare la Lazio in trasferta. Una sfida molto delicata per i nerazzurri, che dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen faranno di tutto per conquistare i tre punti. Ecco come ha analizzato la sfida Henrik Mkhitaryan: "Lazio alta in classifica? Non ci stupisce, meritano di essere in quella posizione per come giocano. Meglio parlare di noi e del nostro gioco e di cosa dobbiamo fare per vincere. Partita difficile contro una squadra di valore".