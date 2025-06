Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo l'eliminazione dal Mondiale per club: "Si è chiusa una stagione logorante, 63 le partite disputate solo con la maglia dell'Inter. Poi ci sono state anche quelle con le Nazionali. Deve essere una stagione che ci deve inorgoglire. Arrivare secondi non è un fallimento, significa che abbiamo lottato, significa che qualcuno è stato più bravo di noi. Siamo arrivati all'epilogo di questa stagione. Le batterie i giocatori le avevano scaricate. Adesso bisogna ricompattarsi, i giocatori devono andare in vacanza e tornare con le intenzioni che ci hanno sempre contraddistinto".