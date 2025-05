Certe notti non finiscono mai, recita il contenuto da brividi realizzato dall'Inter Media House per la partita di stasera. Inter-Barcellona, semifinale di ritorno, valida per volare in finale di Champions League. Della partita ha parlato ai microfoni di Inter TV Henrik Mkhitaryan: "Bastoni ha detto che dovremo dare il 200%? Condivido le sue parole, dobbiamo dare il 200%".