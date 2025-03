L'Inter ospita il Monza nella gara in programma stasera a San Siro. I nerazzurri dovranno essere bravi a non sottovalutare la squadra di Nesta, che nonostante le difficoltà vorrà fare una buona prestazione. Ecco come ha analizzato la gara Hakan Calhanoglu: "C'è tanta carica. Abbiamo fatto il primo step contro il Feyenoord, l'importante era vincere fuori, ci penseremo in questi giorni. Vogliamo chiudere e passare al prossimo step".