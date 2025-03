L'Inter passa in vantaggio con una punizione stupenda di Dimarco ma si fa raggiungere sul finale. Finisce 1-1 al Maradona. Ecco come ha commentato il pareggio proprio l'autore della rete per l'Inter, Federico Dimarco : "Sapevamo di incontrare una squadra forte come il Napoli. C'è da fare i complimenti alla squadra, nonostante le tante assenze ha dimostrato di avere carattere, si è difesa alla grande, e ha cercato la vittoria. Questo punto ce lo teniamo stretto".

"Penso che alla squadra a livello di carattere e di carisma non c'è nulla da rimproverare. Abbiamo incontrato un avversario forte. Loro hanno creato tanto, noi un po' meno. Un punto importante. Gol su punizione? Era tanto che non lo facevo. Mi sarebbe piaciuto festeggiarlo con una vittoria ma va bene comunque. Talento o allenamento? Ci siamo allenati pochissimo sulle punizioni, diciamo che è stato un bel gol. Io uno dei più forti nel mio ruolo? Sinceramente sono complimenti che mi fanno enorme piacere, però penso che a questo livello non è mai facile stare sempre in alto. Era un periodo che non stavo rendendo al meglio però penso che durante la stagione ci sono momenti così. Ho cercato di stare zitto e di lavorare e oggi è arrivato questo gol qui", ha concluso Dimarco.