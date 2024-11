Stasera a San Siro è in programma il big match tra Inter e Napoli. Un big match con alcuni ex, come Romelu Lukaku e Antonio Conte. Come si è preparata la squadra di Simone Inzaghi? Ecco l'analisi di Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio: "Partita valida per la corsa scudetto? Siamo alla dodicesima di campionato, è ancora lunga. Sicuramente vogliamo dare un segnale forte e ce la metteremo tutta stasera".