"Con Inzaghi è un altro calcio rispetto quello di Conte, più bello tecnicamente. C'è tantissima differenza. L'Inter arriva in semifinale di CL due volte in tre anni. Ci arrivi con il gioco e con il lavoro. Se non giochi bene non vinci. L'Inter sta facendo un grandissimo calcio. Crea tanto, a centrocampo si scambiano le posizioni. Se non hai un gruppo che si vuole bene è difficile mettere queste cose in campo. In società c'è gente capace, che ha fatto la squadra giusta per Inzaghi. I ragazzi sono tutti umili. Domenica ci saranno 5-6 cambi e non cambia il gioco. Non cambia la mentalità. Anche nei momenti più difficili. Ci sono in gioco tre competizioni. Se anche non si vince, la società ha uno forte in panchina. Tutti pensavano che entrasse Arnautovic, anche io. Lui voleva entrare ma alla fine della partita è stato il primo ad esultare e fare festa abbracciando i suoi compagni. Questo mi fa effetto. Incredibile come Inzaghi li tenga tutti così sul pezzo e buoni", ha concluso Goran Pandev.