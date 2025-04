Finisce tre a tre la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter. Ecco come ha parlato al termine del match Yann Sommer: "Buon punto per noi, era una partita dura. C'è stata tanta pressione. Abbiamo difeso bene. Il Barcellona crea sempre occasioni per fare gol. Positivo il punto che abbiamo conquistato. Sappiamo che il Barcellona fa pressing alto e aggressivo, ma noi abbiamo giocato bene. Abbiamo difeso compatti e fatto tre gol. Importantissimo aver segnato i primi due gol nel primo tempo. Cosa servirà a San Siro? Molto importante sarà la mentalità e il fatto che giochiamo a San Siro con i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di loro. Alla fine penso che avremo le nostre occasioni. Sarà di nuovo una partita dura per tutte e due le squadre".