L'Inter non si fa impaurire dal Barcellona e conquista un pareggio importantissimo con i catalani. Ecco come Henrik Mkhitaryan ha analizzato e commentato la prestazione del gruppo: "Gol annullato? Molta rabbia e tristezza per quel gol però sono orgoglioso dei miei compagni che hanno fatto una grande partita. Potevamo fare qualcosa meglio, ma siamo stati due volte in vantaggio e abbiamo preso subito gol. Questo è il calcio. Speriamo di non commettere gli stessi errori e di vincere la partita. Energia tifosi? Ci aiuteranno tanto come hanno fatto sempre, ci devono dare una mano. Sono il nostro dodicesimo giocatore. Dobbiamo giocare tutti insieme e fare una grande prestazione. Adesso testa al campionato, poi penseremo al Barca. Sarà una grande partita, cercheremo di fare del nostro meglio. Cercheremo di vincere contro il Verona".