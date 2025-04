L'Inter di Inzaghi non va oltre il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Ecco come l'ha analizzata e commentata il giovane Berenbruch : "Le mie emozioni? Sicuramente si tratta di un'emozione indescrivibile giocare un derby. Fino all'altro ieri non lo avrei mai potuto immaginare. Mi rende veramente felicissimo giocare anche solo tre minuti, io tifoso dell'Inter da una vita che di derby ne ho visti tantissimi".

"Sono contentissimo di stasera come lo sono stato un mesetto fa in Champions League. Era anche quella un'opportunità incredibile. Un bellissimo ricordo, mi fa piacere allenarmi con un gruppo così forte. Un pensiero va anche ai miei compagni della Primavera che hanno perso. Mi è dispiaciuto non poterci essere ma sono con loro. La partita è stata tirata, da fuori la tensione era palpabile. Partita bloccata con molte occasioni. siamo andati vicini a vincerla. Sono contentissimo di questa opportunità. Per noi giovani giocare è la cosa che più conta. Bellissimo giocare tante partite. È uno stimolo continuo", ha concluso Berenbruch a Inter TV.