Finisce 1-1 il derby tra Milan e Inter. Nerazzurri anche sfortunati, che nel secondo tempo hanno creato tanto e preso tre pali. Ecco come ha commentato il match Stefan de Vrij a ITV: "Pali, gol annullati? Successo di tutto, la palla non voleva entrare. Siamo stati bravi a continuare a crederci. Siamo riusciti almeno a pareggiare. Gol da bomber? Una partita molto importante, ha un sapore speciale sicuramente. Già è una gioia segnare ma nel derby ancora di più. Peccato non aver vinto, abbiamo cercato la vittoria. Se non puoi vincerla almeno non perderla".