L'Inter conquista un solo punto a Parma e non nasconde la delusione. Una gara messa sul giusto binario nel primo tempo con i gol di Darmian e Thuram. Nella ripresa a spingere è il Parma di Chivu, che rimonta i due gol e rischia di segnare quello della vittoria. Ecco come ha parlato della prestazione del gruppo Matteo Darmian: "Difficile da dire cosa è mancato, dispiace perché volevamo portare a casa la vittoria per come si era messa la partita. Siamo consapevoli che non possiamo mollare di un centimetro in ogni gara. Andiamo via da Parma con un po' di rammarico. Dovremo fare tesoro di quanto successo e lavorare. Iniziare a pensare alla prossima sfida che è molto importante".