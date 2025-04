L'Inter di Inzaghi sconfigge il Cagliari e conquista i tre punti. Ecco come Yann Bisseck ha commentato la prestazione del gruppo: "Per noi l'obiettivo è sempre vincere. Dopo il Parma sapevamo di dover stare concentrati tutta la partita. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto al match contro il Parma. Possiamo migliorare ma siamo contenti per oggi. Ogni squadra è difficile, tutti giocano al massimo contro di noi. Sapevamo che il Cagliari può essere pericoloso. Eravamo concentrati, abbiamo difeso bene. Dobbiamo continuare così anche contro il Bayern. Penso che se siamo concentrati possiamo anche vincere il ritorno".

"Se mi sento cresciuto? Come giocatore puoi sempre migliorare. Ho sempre saputo di dover essere concentrato e di migliorare in ogni allenamento. Penso che la mia crescita stiamo andando bene. Posso migliorare ma sono sulla strada giusta. Esultanza ricordava Smith? Mi piace, in un'altra vita sono un giocatore di Nba. Ma sono nato in Europa e ho deciso di giocare a calcio. Mi piace", ha concluso Bisseck.