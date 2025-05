L'Inter vince a Como ma manca lo scudetto per un solo punto. Il Napoli non sbaglia e in casa contro il Cagliari agguanta gli ultimi tre punti utili per conquistare la vittoria del campionato. Ecco come Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente stasera abbiamo fatto il nostro, dovevamo sperare in un passo falso dall'altra parte. C'è delusione, ma dobbiamo trasformarla in carica perché giocheremo una partita bellissima".