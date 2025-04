Serata da incorniciare per i nerazzurri. La vittoria contro il Bayern Monaco è un tassello importante in questa Champions League soprattutto per la qualità e la tenacia messe in campo. Ecco come l'ha commentata Carlos Augusto: "Assist a Frattesi? Sto lavorando molto su questo. I miei numeri sono migliorati in questa stagione, sto tornando ai numeri della stagione di Monza. Parlo molto con Dimarco. Sono più felice per Frattesi che merita tanto questo gol. Sono più contento per lui che per me".