L'Inter vince a Como ma non basta. Ecco il commento di Asllani: "Abbiamo preparato la partita bene. C'è del rammarico. Ora abbiamo la partita più importante della stagione. La delusione si deve trasformare in energia. Non dobbiamo essere tristi ma provare ad uscire felici dal campo".

"Il campionato è saltato per un punto, c'è del rammarico. In Coppa Italia potevamo fare di più. C'è l'ultima partita. Tifosi? Non so cosa è stato detto, c'era tanto casino. Hanno capito il momento, hanno capito che dovevano starci vicino. Siamo felici di avere tifosi del genere", ha concluso Asllani a Inter TV.