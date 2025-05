Programma intenso per questa serata di campionato, nella quale le gare si giocheranno in contemporanea. L'Inter affronta la Lazio, mentre il Napoli se la vedrà con il Parma. Come si sono preparati i nerazzurri di Inzaghi? Lo ha spiegato Mehdi Taremi ai microfoni di Inter TV: "Sarà una bella partita per noi. Conosciamo la Lazio, che è una buona squadra e sappiamo che vuole andare in Champions. Ma anche noi proveremo a fare bene".