L'Inter affronta il Verona in trasferta dopo l'interminabile sosta per le Nazionali. Con il match di oggi si apre un tour de force ricco di tantissimi impegni. I nerazzurri di Inzaghi devono fare a meno di Calhanoglu e Lautaro. Ecco come Yann Sommer ha analizzato la sfida in programma al Bentegodi: "Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci tutti insieme. Conosciamo questa situazione, abbiamo lavorato. Siamo pronti per questa gara. Ci servirà una buona prestazione contro questa squadra."