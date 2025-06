È stata un'Inter battagliera quella che si è presentata in campo con il River Plate. Ed è uscita dal campo vittoriosa, grazie alle due bellissime reti segnate da Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Pio Esposito, MVP del match: "Sicuramente non ho ancora realizzato tutto perché è successo tutto così velocemente quindi quando ho segnato è stata un'emozione velocissima. Non ci credevo, mi sono girato e ho visto Lautaro e gli altri esultare con me e allora ho detto è successo veramente".