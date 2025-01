L'Inter vince in casa dello Sparta Praga grazie ad un bellissimo gol di Lautaro Martinez. Ecco come l'ha commentata proprio il Capitano dell'Inter: "Raggiunto Adriano in questa competizione? Sicuramente fa un effetto bellissimo, di orgoglio. Tanti grandi giocatori sono passati nella storia dell'Inter. Devo continuare a lavorare, raggiungere obiettivi. Perché il calcio è così. Sono contento per questo traguardo".