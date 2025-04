L'Inter viene eliminata dal Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri sono più bravi a concretizzare le occasioni e segnano tre gol. In casa Inter c'è grande amarezza. Ecco come ha commentato la sconfitta Stefan de Vrij: "Partita decisa da episodi. Nel primo tempo abbiamo anche giocato bene, creato. Siamo stati squadra e abbiamo difeso insieme senza subire ripartenze. Non abbiamo fatto gol e l'hanno fatto loro sull'unica occasione. Nel secondo tempo hanno fatto subito gol, è diventato difficile. Abbiamo cercato di riaprirla ma non ci siamo riusciti".