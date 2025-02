L'Inter perde di misura a Torino contro la Juventus, senza riuscire a cambiare il destino della partita. Delusione e amarezza sono inevitabili. Ecco come ha commentato la prestazione Henrik Mkhitaryan: "Siamo venuti per vincere, non abbiamo sfruttato le occasioni primo tempo e questo fatto lo abbiamo pagato. Dovevamo essere più lucidi e freddi. Il calcio è così, quando non segni poi perdi. Juve? Ovviamente sono cambiati, ma non dobbiamo parlare di loro. Dobbiamo essere più concentrati sul nostro gioco e sulle nostre partite. Se sappiamo fare le cose per bene non sarà difficile".