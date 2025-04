C'è grande delusione in casa Inter dopo la sconfitta con la Roma a San Siro. Terzo ko consecutivo, che fa traballare i sogni di scudetto dei nerazzurri. Ecco come ha commentato il match Carlos Augusto : "Ci sono delle mancanze fisiche e mentali, non vogliamo alibi o scuse. Loro hanno una grande squadra e devi spendere più energie per segnare. A volte succede, anche avere un po' di sfortuna. Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato e ricaricare le energie. Mercoledì sarà importantissimo".

"Questo gruppo è talmente esperto che ha le qualità per pareggiare e rimontare la partita. Loro sono stati bravi e chiusi tutta la partita. Mercoledì dovremo essere concentrati. Mentalità? Alle volte se sei stanco fisicamente devi avere la carica per vincere la partita. Abbiamo dato di tutto per farlo. Hanno creato un'occasione, rincorrere è tosto e difficile. Non mi piace trovare scuse e alibi. Abbiamo dato il cuore per vincere la partita. Adesso abbiamo la semifinale di CL, una grande occasione per noi e dobbiamo cercare di vincerla", ha concluso determinato Carlos Augusto.