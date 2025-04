L'Inter affronta il Milan nel ritorno di semifinale di Coppa Italia, dopo il risultato di parità dell'andata. I nerazzurri puntano a conquistare il biglietto per la finale e a riscattarsi con i rossoneri. Ecco come ha introdotto e analizzato il match Josep Martinez:"Quanto conta la partita di stasera? Conta tantissimo, siamo in semifinale e siamo molto vicini ad arrivare in finale. Una partita importante, lavoriamo per questi obiettivi".