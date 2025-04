L'Inter non delude le aspettative dei suoi tifosi contro il Bayern Monaco. Ecco come ha parlato dell'incredibile match Yann Sommer: "Sono molto felice per queste due partite. Era difficile. Abbiamo fatto una bella partita oggi, con un avversario così duro. Sono molto felice. Sappiamo che anche a Monaco è stato così difficile. Con tanta pressione, cross. Difficile. Però abbiamo fatto bene, abbiamo sfoggiato una bella difesa. E abbiamo fatto il gol nel momento perfetto. Dopo lo 0-1 la situazione era difficile. Abbiamo fatto bene, con coraggio, ci abbiamo creduto. Di poter fare gol. Abbiamo fatto due gol.