L'Inter vince anche in Coppa Italia, schierando una formazione di non titolari. I nerazzurri battono l'Udinese e portano a casa la vittoria con una buona prestazione con pochissime sbavature. Ecco come l'ha commentata Davide Frattesi ai microfoni di Inter TV: "Contento per Marko e Kristjan che hanno fatto gol. Kristjan deve pagare qualcosa. C'era voglia di rivalsa. Gli ho chiesto se voleva metterla così. Preferisco non dire niente ma lui lo sa".