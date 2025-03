L'Inter strappa tre punti importantissimi contro la temibile Atalanta di Gasperini. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Carlos Augusto: "Gol di testa mio marchio di fabbrica? Lavoriamo tanto sui piazzati, sappiamo che fa la differenza nelle partite come oggi. Così si aprono le partite e diventano più facili. Felice. Felice per Calha, felice per la squadra. Alle volte le partite sono bloccate. Potevamo segnare nel primo tempo. I calci piazzati fanno la differenza. Sappiamo che contro di loro è una partita difficile a livello fisico. Abbiamo preparato la partita, è stata una bella partita".