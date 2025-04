L'Inter conquista tre punti contro il Cagliari e lascia intendere alle inseguitrici che non vuole mollare nulla. Ecco come Stefan de Vrij ha commentato ai microfoni di Inter TV la prestazione del gruppo: "Una vittoria importantissima. Non è mai scontato o facile, dipende tutto da noi e dall'approccio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi come è successo altre volte hanno fatto subito gol. Quando siamo rientrati in campo non abbiamo iniziato benissimo. Abbiamo cercato il terzo gol, lo abbiamo fatto e abbiamo gestito abbastanza bene".