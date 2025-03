L'Inter di Inzaghi ribalta una partita che sembrava essersi messa su una brutta piega. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Marko Arnautovic, autore del primo dei tre gol della rimonta: "Abbiamo visto che non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra in serie A, sono tutti forti. Nella prima mezz'ora erano due a zero avanti. Ho fatto il gol sul 2-1 e lo sapevo già. Cioè non lo sapevo, ma ho sentito il cambiamento della squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto un buon lavoro. Era un po' dura nello spogliatoio perché quando sei sotto in casa due a uno non è facile. Abbiamo risposto nella maniera corretta".