L'Inter di Simone Inzaghi batte lo Sparta Praga e torna a Milano con i tre punti. Una gara che ha regalato poche emozioni, ad esclusione del bellissimo gol di Lautaro Martinez. Ecco come ha analizzato la gara Stefan de Vrij: "Vicini all'obiettivo? Siamo messi bene, era una partita molto importante per il nostro percorso in CL. Sono tutti vicini, vogliamo finire nelle prime otto. Questo è un risultato molto importante".