Vittoria rotondissima quella dell'Inter a Verona. I nerazzurri di Inzaghi segnano 5 reti e conquistano tre punti importanti per la corsa in campionato. Ecco come ha analizzato il match Yann Bisseck: "Che gol ho fatto? Non lo so, solo Dio lo sa. Il mio stop. Sono contento di aver fatto gol e molto contento per la vittoria. Quando il mister ti dà la fiducia allora sono molto felice di essere qui: io spero che avremo tanto successo per il futuro".