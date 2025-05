L'Inter non molla il campionato e vince a Torino segnando due reti. I nerazzurri fanno la loro parte in una partita interrotta da una pioggia fortissima. Ecco come ha commentato la prestazione Piotr Zielinski: "Sapevamo che qui a Torino non sarebbe stato facile, così è stato. Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo mostrato le nostre qualità e vinto meritatamente".