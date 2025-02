Intervistato da Il Mattino, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus e del Napoli, ha parlato così della lotta scudetto

"Con Antonio (Conte, ndr) si lavora sempre senza sosta. Non tutte le gare poi si possono vincere q fundo è così è importante muovere la classifica. Gli obiettivi in ogni caso vanno ben oltre le più rose aspettative. I traguardi che si prefigge la propria ‘star’ vanno al di là della realtà… La star è Conte. Ed il signor Antonio ha un solo obiettivo che è quello di vincere. Sempre e comunque. Al momento lui non è vincente, ma di più".